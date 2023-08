Le Quotidien, dans sa parution de ce vendredi 25 août 2023, informe que la fondation Servir Le Sénégal de la Première Dame, Marième FAYE SALL a été dissoute depuis le 11 août dernier.

Une décision qui a fait réagir le membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) Maïmouna BOUSSO. “Ça commence à faire le ménage pour ne laisser aucune trace. Eux même savent qu’ils vont partir ! Refusons Qu’ils amènent avec eux, ceux qui sont meilleur qu’eux”, a lâché Maïmouna BOUSSO dans un post paru sur sa page Facebook.

“Rappelons qu’en 2014, Marième FAYE, la Première dame, et le journaliste Alioune FALL qui fut l’administrateur de la Fondation avaient voulu la dissolution de la “Fondation servir le Sénégal” alors que Penda MBOW s’y était foncièrement opposée/

En effet, la position, partagée par la Première dame et l’administrateur de la Fondation, M. Alioune FALL, avait pour unique cause “les attaques” sur la fondation. Et la sortie des architectes à l’époque était la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase. Ces derniers soutenaient que obtenir des marchés de l’Etat, il faut appuyer d’abord appuyer la Fondation.

Le Forum civil a toujours réclamé l’audit de la Fondation Servir le Sénégal de la première Dame Marième FAYE. Il faut auditer cette structure qui récolte de l’argent au nom du peuple sénégalais et de la générosité publique“, déclarait Birahim SECK.

À son avis, personne ne peut renseigner sur l’origine des ressources de la Fondation Servir le Sénégal. Aussi, pour des soucis de transparence, ses donateurs et son le patrimoine doivent être connus.

A rappeler que la Fondation de la Première dame est d’utilité publique de droit sénégalais et elle est régie par la loi n°95-11 du 7 avril 1995 et un décret d’application décret 95-415 du 15 mai 1995. Elle est également soumise au contrôle du ministère en charge des Finances, en vue de la sauvegarde de l’intérêt général et de la légalité.