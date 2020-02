La Fifa veut enquêter sur les transactions financières de la Caf

L’organe directeur mondial du football, la Fifa, souhaite enquêter sur une série de transactions financières effectuées par la Confédération africaine de football (Caf) à la suite d’un audit de l’organe directeur du continent.

Un groupe de travail conjoint Caf-Fifa « estime que davantage d’informations sont nécessaires et recommande des enquêtes plus approfondies » dans plusieurs domaines, y compris les transactions de la Caf avec la société française Tactical Steel.

L’accord de 2017 avec Tactical Steel a été remarquable, puisque la Caf a annulé une commande d’un peu moins de 250 000 dollars avec l’entreprise de vêtements de sport Puma pour prendre une commande alternative quatre fois plus chère avec Tactical Steel, une entreprise ayant des liens avec un proche associé du président du Caf, Ahmad.