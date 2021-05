La FIARA ouvre ses portes demain

La 21e édition de la foire internationale de l’agriculture et des ressources animales(FIARA)ouvre ses portes demain jeudi au CICES à partir de 16h.Le thème de cette 21e édition est “rester ici et travailler ici et réussir ici pour une agriculture, levier de la relance économique”. Selon le ministre de l’agriculture et de l’équipement Moussa Badé, la FIARA est un événement qui capitalise une expérience de plus d’une vingtaine d’année et est inscrit dans l’agenda de ce département ministériel.

800 exposants et les services d’accompagnements de la production entre 15 et 19 pays mais aussi des délégations officielles sont attendus à cette 21e édition.Le but de cette foire internationale est de démontrer que l’agriculture est véritablement un gisement inestimable et d’opportunité d’emplois