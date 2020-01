Arrêté suite à une manifestation non autorisée devant les grilles du Palais, pour protester contre la hausse du prix de l’électricité, l’activiste Guy Marius Sagna sera jugé le 21 janvier, à 10 h, par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar.

Son avocat, Me Moussa Sarr, a reçu l’avis d’audience du dossier pour plaidoiries. À noter que Guy Marius Sagna et Cie sont poursuivis pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite.