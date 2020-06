La Convention des jeunes reporters condamne l’arrestation de Cheikh Yerim Seck et charge Me Malick Sall

La Convention des jeunes reporters du Sénégal(Cjrs)) condamne l’arrestation de Cheikh Yerim Seck. Ibrahima Baldé et Cie s’inquiètent dans un communiqué, « des atteintes répétitives et dangereuses orchestrées par le régime actuel à la liberté de la presse. Cette situation inadmissible et intolérable ne cesse de s’empirer depuis l’avènement de Me Malick Sall ».

« Non à la capitulation.

Trop c’est trop ! La Convention des jeunes reporters du Sénégal s’inquiète des atteintes répétitives et dangereuses orchestrées par le régime actuel à la liberté de la presse. Cette situation inadmissible et intolérable ne cesse de s’empirer depuis l’avènement de Me Malick Sall à la tête du département de la Justice. L’arrestation de Cheikh Yérim Seck pour diffusion de fausses nouvelles n’en est qu’une dernière et honteuse illustration.

Mais au-delà de la personne de Cheikh Yérim, nous estimons que les jeunes reporters qui travaillent tous les jours, dans des conditions précaires, sur des dossiers sensibles, relatifs notamment à la bonne gouvernance, à la justice et à la corruption, risquent d’être les principales victimes de cette jurisprudence inique. Vouloir exiger d’un journaliste à dévoiler ses sources équivaut à une tentative d’assassinat contre cette profession, un des piliers de la démocratie sénégalaise.

Nous (jeunes reporters du Sénégal) rassurons nos partenaires de tous les jours; magistrats, officiers, fonctionnaires, entre autres, que nous sommes prêts à protéger nos sources au péril même de nos vies. Concernant l’affaire Batiplus, la CJRS compte sur la justice pour le triomphe de la vérité.

Bureau national »