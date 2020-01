La Chambre d’accusation se penche sur la liberté provisoire de Guy Marius et Cie ce mardi

L’activiste Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck, arrêtés devant les grilles du Palais, pour avoir marché contre la hausse du prix de l’électricité pourraient être libres, ce mardi. En effet, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar se penche, ce 21 janvier à 10 heures, sur plaidoiries sur la liberté provisoire de ces trois prévenus. Me Khroueyssi Ba, un des conseils de la défense, confirme, avoir reçu l’avis d’audience relatif à ce dossier.

Pour rappel, les avocats ont interjeté appel devant ladite chambre. Ceci, à la suite de la liberté provisoire accordée au professeur Babacar Diop et aux quatre (4) étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils dénoncent une discrimination dans cette affaire puisque, souligne la défense, les mis en cause ont été interpellés pour les mêmes infractions.





L’activiste Guy Marius Sagna et Cie ont été arrêtés suite à une manifestation non autorisée devant les grilles du Palais, pour protester contre la hausse du prix de l’électricité. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite.