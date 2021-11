Keur Massar : Trois individus arrêtés pour actes de « charlatanisme et fétichisme »

Un groupe de trois individus qui s’adonnait à des pratiques mystiques et à la divination, a été arrêté par la gendarmerie de l’Unité 10 des Parcelles Assainies de Keur Massar (Dakar). Les charlatans qui s’étaient illustrés par des sacrifices, ont fini par installer une psychose chez les populations qui les ont dénoncés.

Les mis en cause présumés ont été surpris par les limiers en pleine séance d’incantations. En effet, dans l’unique chambre que les charlatans occupaient dans une maison remplie de locataires, des arabiques, des canaris, des têtes d’animaux accrochées aux murs, sans compter les cornes de différentes tailles dont le bout est recouvert d’un tissu rouge sur lequel sont accrochés des cauris de couleur blanche.

« Un décor repoussant et qui fait peur », a confié un locataire à L’Observateur. Les trois individus identifiés sous le nom d’I.Camara, K.Kanté et M.Cissokho, tous arborant des accoutrements bizarres, ont été cueillis. Selon des témoignages, à l’Unité 10, il n’était pas rare, avec la présence des trois charlatans, de tomber dans la rue sur les traces de sang et des parties d’’animaux sacrifiés.

Placés en garde à vue, ils seront déférés au parquet ce mardi pour actes de charlatanisme et fétichisme.