Keur Massar : le chef de Cabinet du maire annonce une avancée dans le pompage des eaux, un volontaire dément

Les autorités municipales de la commune de Keur Massar, située dans la banlieue dakaroise, sont convaincues que la localité pourrait sortir des eaux d’ici peu. Ce, grâce aux activités de pompages qui ont permis de baisser le niveau des eaux de pluie de 40 cm. Elles donnent un ultimatum de 20 jours. Mais, le coordonnateur du réseau des volontaires pour le développement de la banlieue n’est pas du même avis.

« Le niveau de l’eau commence à baisser. C’est un constat. Le dispositif s’est nettement amélioré au niveau des pompages. Pour bientôt, on peut espérer que la situation sera derrière nous. D’ici quelque temps (20 jours, selon la Rfm), la circulation des personnes et de leur bien pourra être possible dans ces zones inondées », a déclaré Mokhtar Mbengue, chef de Cabinet du maire.

Coordonnateur du Comité communal de veille en charge des inondations, M. Mbengue pense que la visite du président de la République, Macky Sall a accéléré le niveau du pompage des eaux. « Au niveau du dispositif, on a vu qu’il y a une nette amélioration. Nous avouions que la venue du chef de l’Etat a été un coup de fouet par rapport à ce qui était là. Et, je pense que les gens continuent à travailler à ce rythme.

Abdou Samat Diouf, coordonnateur du réseau des volontaires pour le développement de la banlieue n’est pas du même avis. Selon lui, « on n’a pas encore vu la situation avancée. Le problème n’est pas encore réglé. On attend toujours que les moyens viennent pour qu’on puissent régler les problèmes une bonne fois pour toute ». Avant de déplorer la politisation des inondations.

PressAfrik