Kédougou – Journée internationale de la Douane : 2 tonnes de chanvre, 131.600 bâtonnets de cigarette et des médicaments d’une valeur de 200 millions de francs CFA incinérés…

Au total, 2 tonnes 375 kg de chanvre indien, 131 600 bâtonnets de cigarette et des médicaments d’une valeur de 200 millions de francs CFA ont été incinérés dans le cadre de la célébration des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la Douane (JID), édition 2020. La cérémonie a réuni les Forces de Défense et de Sécurité, les populations et les autorités douanières du Sud-Est informe une note transmise à notre rédaction. Présidée par l’adjoint au Gouverneur de Kédougou chargé des Affaires administratives, Monsieur Jean Paul Malick Faye, ces produits détruits ont été saisis par la Subdivision des Douanes de Kédougou commandée par Mamadou Aliou Diallo et le Bureau des Douanes de Moussala

Le Directeur régional des Douanes du Sud-Est, le Colonel Georges Diémé, selon la source a magnifié le travail abattu par les Unités avant de les exhorter à persévérer dans la même dynamique. Sur le choix de la région douanière du Sud-Est pour abriter la JID 2020, il a indiqué qu’il était un choix judicieux eu égard aux résultats satisfaisants réalisés par la Région.

La subdivision des douanes de Kédougou, consciente des enjeux environnementaux dans la région avec l’exploitation de minerais, a mis l’accent sur le contrôle de produits dangereux et toxiques qui occasionnent la destruction des terres, la pollution de l’eau notamment du fleuve Gambie. À cet effet, d’importantes saisies d’explosifs, de cyanure et de mercure ont été réalisées et certains produits détruits en collaboration avec la Direction Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) de Kédougou et les experts de certaines sociétés minières de la région.

Une rencontre au Lycée technique de Kédougou, d’échanges avec les élèves sur les missions de la Douane, importance et portée stratégique en rapport avec le thème du développement durable a été aussi tenue dans le cadre de cette journée. Près de 300 élèves ont participé à la rencontre. La fin de la journée de la Douane a été clôturée par une cérémonie de décoration par le Directeur général des Douanes aux agents, qui se sont distingués positivement dans l’exercice de leur fonction. Ils ont été honorés au certificat de mérite de l’organisation mondiale des Douanes (OMD) et à la médaille d’honneur.