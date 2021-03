Kédougou : 1 mort, 210 Cases parties en fumés à Sambranbougou

Il ne se passe plus un jour sans qu’un cas d’incendie ne soit signalé dans la région de Kédougou. Si ce n’est pas des feux de brousse, ce sont des concessions ou des abris de fortune qui sont engloutis par des flammes dont les origines ne sont jamais dévoilées. Aujourd’hui l’érection d’unités d’incendies et de secours au niveau des capitales départementales de Salémata et de Saraya très éloignées de Kédougou pourrait aider les populations à faire face à ces nombreux incendies surtout au niveau des sites d’orpaillage.

L’incendie qui s’est déclaré hier vendredi a ravagé tout le site d’orpaillage du village de Sambranbougou localité située dans la commune de Missira Sirimana dans l’arrondissement de Sabodala (Département de Saraya). Au total ce sont 210 cases qui sont parties en fumée et le corps d’un ressortissant guinén, B.C âgé de 27 ans, retrouvé dans les décombres. L’origine de l’incendie n’est pas encore connue, toutefois des sources établies dans le village, jointes par Seneweb révèlent qu’un court-circuit ou une bougie allumée pourrait être la cause de ce malheur qui frappe ce village. Au regard de la configuration des habitats spontanés dans ces sites d’orpaillage et des nombreux branchements anarchiques d’électricité, cette explication semble être la plus plausible.

Alertés, les éléments de la 64ème compagnie d’incendie et de secours ont mis plus de 2 heures pour parcourir les 120 Km qui séparent la commune de Kédougou du village de Sambranbougou. Sur place, les soldats du feu n’ont constaté que les dégâts avant de sortir le corps sans vie de B.C et circonscrire le feu qui n’était pas complètement éteint. La gendarmerie de Sabodala a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.

Cet incendie à nouveau remet sur la table la lancinante question d’ériger des unités d’incendies et de secours au niveau des capitales départementales de Saraya et de Salémata où l’on enregistre quotidiennement des incendies et des feux de brousse avec leurs cortèges de dégâts.