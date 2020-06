Karim Xrum Xax au Pavillon spécial : Ses camarades redoutent le remake de l’assassinat de Omar Blondin Diop

Les dénonciations contre l’arrestation de l’activiste Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax sont toujours d’actualité. Dans un communiqué conjoint signé par le mouvement Nittu Deugg auquel il appartient, les Gilets Rouges, Sénégal Notre Priorité et la Ligue Démocratique Debout, ses camarades redoutent l’assassinat de Omar Blondin Diop.

« Suite à une sortie vidéo pour alerter les Sénégalais, notre camarade Abdou Karim Gueye a été arrêté le 09 mai 2020 et emprisonné pour 3 mois ferme, malgré son état de santé fragile », rappelle le collectif dans sa note.

Selon ses camarades de lutte, son arrestation s’est déroulée quelques jours après son retour d’Allemagne pour des soins. Suite à un malaise, disent-ils, Karim a été évacué en urgence au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.

« Aujourd’hui, (jeudi 25 juin 2020), sa femme s’est déplacée pour s’enquérir de son état de santé, malheureusement jusqu’en fin d’après-midi, elle n’a pu le voir, tout accès lui étant interdit. Personne ne sait dans quel état se trouve notre camarade. Nous ignorons ce qui se trame, nous ne savons pas non plus leurs intentions. Cette situation inquiétante nous rappelle l’assassinat de Omar Blondin Diop et nous interpelle pour protéger Abdou Karim Gueye », se plaint le collectif.

Toutefois, les activistes tiennent l’Etat du Sénégal responsable de tout ce qui arrivera à leur camarade. Le collectif alerte aussi l’opinion nationale et internationale sur cet « acharnement » sur Abdou Karim Gueye et dénonce la « dictature » qui s’exerce sur les citoyens sénégalais.