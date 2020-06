Premier League : Sadio Mané, un Roi d’Angleterre né à Bambaly

Qui aurait cru 30 ans plutôt qu’un enfant de la profonde Casamance sera sous les projecteurs de la premier League avant de terminer la saison sur la plus haute marche du podium? Sadio Mané himself n’était pas sans doute aussi prétentieux, mais son talent, l’amour de la discipline, sa détermination et son engagement étaient des signes prémonitoires d’une future star et d’un champion en devenir.

Le rêve de l’enfant de Bambali (Région de Sédhiou) son village natal a commencé à se réaliser depuis son arrivée à Liverpool. Mané et les Reds ont été sacrés, hier, champions de la premier League après la défaite de leur poursuivant direct, Manchester City. Les hommes de Klopp ont mis ainsi fin à 30 ans de disette et Mané entre dans l’histoire en devenant le premier sénégalais a décrocher le titre du championnat le plus réputé au monde.

Arrivé à Liverpool lors du Mercato d’été 2016, l’ancien pensionnaire de Génération foot, n’a pas été très convainquant lors de ses deux premières années avec les Reds. En 56 rencontres, l’attaquant sénégalais de 28 ans avait inscrit 23 buts.

C’est seulement lors de la troisième année que Mané prend un véritable envol. Titulaire indiscutable, l’attaquant sénégalais a permis à son équipe d’être efficace devant. Sa pointe de vitesse, sa technique fait trembler les défenses des clubs. Il se montre aussi plus décisif en terminant co-meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations en 36 apparitions. Il n’arrivera pas à remporter le championnat, mais, il termine la saison en remportant la Ligue des champions.

Ses performances le classent parmi les meilleurs joueurs au monde. Mané reçoit la distinction de Ballon d’or africain et termine à la quatrième place du titre de meilleur joueur évoluant en Europe.

En championnat, les efforts de Mané et les Reds finiront par payer cette saison. Avec un rythme infernal, les hommes de Klopp balayent tout sur leur passage et décrochent le titre à 7 journées de la fin du championnat. Ils devancent leur poursuivant direct par 26 points d’écart.

Sadio Mané est incontestablement l’un des artisans de la performance qui ont porté Liverpool au pinacle. Auteur de 15 buts, l’enfant de Bambala tentera d’étoffer ses performances pour les distinctions individuelles notamment le Ballon d’or européen.