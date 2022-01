Elections Locales: Abdoulaye Wilane relativise l’impact des listes parallèles

Abdoulaye Wilane, tête de liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour le conseil départemental de Kaffrine (ouest), relativise l’impact des listes parallèles sur les résultats de la majorité présidentielle aux élections territoriales du 23 janvier dernier.

Les listes parallèles sont des ‘’composantes qui ont ouvertement assumé leur fidélité et leur loyauté au président Macky Sall’’, a-t-il déclaré en tenant conjointement un point de presse avec Abdoulaye Seydou Sow, le leader de la liste de BBY à l’élection municipale de Kaffrine.

Poursuivant, il ajoute : ‘’J’invite les Sénégalais à relativiser et à comprendre que c’est le camp présidentiel qui a parfois gagné le camp présidentiel, et non l’opposition‘’, a dit M. Wilane, maire sortant de Kaffrine.