Justice : L’agresseur Pape Ndiaye encourt la perpétuité

Le nommé Pape Ndiaye, domicilié à Pikine, a comparu, mardi, à l’audience de la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance (Tgi) de Dakar. Il répondait des faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage d’arme. Le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité.

Les faits pour lesquels l’accusé Pape Ndiaye a comparu, hier mardi, à l’audience de la Chambre criminelle remontent au 14 juillet 2014 vers 6 heures du matin à Pikine. A l’aube de ce jour-là, une bande d’agresseurs avait entrepris de s’en prendre aux passagers des bus « Tata » qu’elle attaquait avec des coupe-coupe et des couteaux pour dérober leurs biens.

« C’était trois jours après la Tabaski. J’étais à l’arrêt pour prendre le bus et me rendre au boulot. Tout à coup, un groupe de personnes a commencé à m’insulter. Armées de coupe-coupe, ces personnes m’ont attaqué avant de me blesser à la main. J’ai été aidé par un passant qui m’a acheminé à l’hôpital Dominique de Pikine pour que je fasse soigner mes blessures. Il faisait sombre, je n’avais reconnu personne », a relaté la victime, Amadou Diop.

Le vigile du bar “Chez André”, Mamadou Salif Sarr, témoin des faits, avait poursuivi les agresseurs et permis l’arrestation de Mamadou Diop dit Modou Guinar et Mouhamadou Guèye et avait identifié Pape Ndiaye comme faisant partie de la bande qui avait réussi à prendre la fuite. Le dernier nommé a été arrêté deux ans après les faits, en 2016.

La partie civile, Amadou Diop, a réclamé 5 millions de dommages et intérêts. Malgré les témoignages qui l’accablent, Pape Ndiaye a nié les faits à la barre. Le procureur de la République a souligné que le témoin est constant dans ses déclarations depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du tribunal en passant devant le juge d’instruction. Cette agression en bande organisée se fait de manière spontanée. Il y avait eu une entente et une concertation préalable entre les malfrats.

Parmi leurs victimes, il y avait une femme qui a été malmenée par la bande. Les preuves prouvent la matérialité des faits. Le défenseur de la société a requis la réclusion criminelle à perpétuité surtout avec la circonstance aggravante que constitue l’usage d’armes blanche.

Quant aux conseils de la défense, ils pensent qu’il faut une entente préalable pour parler d’association de malfaiteurs alors que les accusés ne se connaissent pas. Jugés en 2019 et condamnés à trois ans de prison ferme, les co-accusés de Pape Ndiaye, à savoir Mouhamadou Guèye et Mamadou Diop, ont été libérés.

« Comment Pape Ndiaye peut-il être condamné à la perpétuité sans preuves tangibles et palpables sur la base de simples déclarations de témoins », a interrogé Me Alioune Badara Fall. « Le seul élément constant est que la partie civile a été blessée par une arme blanche », a-t-il ajouté.

Après plusieurs renvois du dossier pour la comparution du témoin, la défense a sollicité l’acquittement pur et simple de l’accusé Pape Ndiaye. L’affaire est mise en délibéré pour le 10 juillet prochain, rapporte Le Témoin qui relate les minutes de l’audience.