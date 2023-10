Justice : La militante de Pastef « Falla Fleur » transférée au Commissariat de Grand-Yoff pour une enquête sur la lettre des femmes détenues à la prison du Camp pénal de Liberté 6

Ndeye Fatou Fall plus connue sous le pseudonyme de “Falla Fleur” à été transférée ce mardi de la Maison d’arrêt des Femmes de Liberté 6 au commissariat de Grand Yoff. Elle a été mise à disposition des enquêteurs par la direction de cette établissement pénitentiaire. Il lui est reproché une tentative de sortie irrégulière de correspondance dénigrant l’administration pénitentiaire, selon l’avocat Me Khoureyssi Ba qui l’a assistée.

« Sous mandat de dépôt depuis le 7 juin 2023, affaiblie par plus de 4 mois d’une captivité éprouvante, sortant depuis hier seulement de 14 jours d’une seconde diète aux séquelles visibles, elle a comparu le 12 Octobre dernier devant le tribunal correctionnel et attendait avec optimisme le vidé de son délibéré pour ce 26 Octobre », informe la robe noire.

Qui poursuit: « Son interrogatoire se poursuit avec la forte probabilité d’une conduite au parquet ce 25 Octobre au terme d’une nuit de garde à vue ».

Finalement évacuée à l’Hopital de Grand-Yoff

Me Khoureyssi Ba est revenu sur sa page Facebook pour faire une mise à jour de la situation de sa client Ndeye Fatou Fall. « Fleur réclamait des cachets pour soulager ses maux de tête et la pompe qui l’aide à mieux respirer. Le Commissaire SARRÉ a jugé plus prudent de la transférer au CTO. Le ” DE PAR LA LOI ” a été rédigé pour les perfusions et soins appropriés », a-t-il révélé.