Fin de calvaire pour le promoteur des logements sociaux de Me Abdoulaye Wade. Le fondateur de Namora, qui a fait miroiter des logements à moindres coûts à des centaines de Sénégalais à travers le monde avant de se retrouver derrière les barreaux suite à l’éclatement de ce qui s’avère une grosse arnaque foncière, a été remis en liberté par le tribunal correctionnel de Dakar. Ses nombreuses victimes à travers le monde attendent toujours.

S’il y a une main derrière la libération de Alioune Badara Badiane, Namora, c’est bien celle chanceuse de Me Ousmane Sèye, son avocat. Après avoir bataillé ferme et cela jusque devant la plus haute juridiction nationale, l’avocat conseil du promoteur immobilier a fini par obtenir gain de cause. Après la décision favorable de la Cour suprême, qui a confirmé celle de la cour d’Appel de Dakar, la chambre correctionnelle à qui il est revenu le soin de revoir le dossier Alioune Badara Badiane, a tranché. Sans trembler. Et cela contre l’avis du parquet qui s’est toujours opposé à cette remise en liberté. En faisant fi des arguments des avocats tendant à faire croire que le détenu serait “gravement malade.”

“D’ailleurs, depuis plusieurs mois, il fait des séjours réguliers au pavillon spécial de l’hôpital Aristide le Dantec. La Cour d’appel, vers laquelle nous sommes allés, avait ordonné sa remise en liberté. Mais, le procureur s’est opposé, faisant croire que “c’est pour d’autres affaires” qu’il devait le maintenir en prison. Quand on est allé devant la Cour suprême, celle-ci, aussi a ordonné sa libération. Mais, le procureur s’est, une fois encore, opposé à la décision; allant même jusqu’à envisager le placement de Badiane sous contrôle judiciaire.” Ont indiqué des sources proches de la famille. Finalement, c’est la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar -qui a hérité du dossier- qui a décidé de remettre, l’ancien “champion en immobilier” du président Wade en liberté. Il a passé sa première nuit chez lui. Pendant que des centaines de femmes risquent de plus revoir la couleurs de l’économie de toute une vie qu’elles ont mise dans ce projet.

Pendant ce temps, des centaines de clients, qui avaient cru au projet d’Abdoulaye Wade de leur permettre le facile accès à la propriété, sont laissés à eux-mêmes. Ils n’ont jamais été indemnisés et rien ne dit qu’ils le seront un jour. En France, où Alioune Badara Badiane avait ses entrées grâce au pouvoir libéral, de nombreuses mères de famille regroupées autour de l’association “Une femme, un toit” de Mme Coumba Touré continuent de rêver de leurs maisons. Si certaines croient encore que l’Etat reconnaîtra, un jour, sa responsabilité dans la filouterie organisée par Alioune Badara Badiane -puisque c’est Abdoulaye Wade qui l’amenait dans sa suite et l’avait présenté à la diaspora comme son promoteur immobilier-, nombreuses sont les victimes à ne plus être de ce monde. Et leurs héritiers attendent toujours de récupérer leurs legs.