League des Ntions : Les champions du monde 2014 se sont fait humuliés par la Roja

NATIONS LEAGUE – Les résultats d’hier en Ligue A avec quelques stats et une petite explication sur cette compétition

Croatie 2-3 Portugal

France 4-2 Suede

Espagne 6-0 Allemagne

La rencontre entre la Suisse et l’Ukraine ne s’est pas jouée. L’ensemble de l’équipe d’Ukraine a éte placée en quarantaine hier en Suisse avec un 9e cas positif. L’UEFA n’a eu d’autre choix que d’annuler le match. Selon le reglement, il faut 13 joueurs disponibles, dont un gardien, pour que la rencontre se dispute. Mardi, l’Ukraine ne les avait donc pas. Parviendra-t-elle à en avoir ce soir? C’est une des questions liées au sort de ce match.

Ruben Dias est le premier défenseur de l’histoire a inscrire un doublé avec le Portugal depuis l’an 2000 (21e siecle). Il n’avait jamais marqué en sélection Portugaise avant le match d’hier.

Ferran Torres est le premier joueur Espagnol de l’histoire a marquer un triplé contre l’Allemagne. Agé de 20 ans et 262 jours, il devenait deja le plus jeune joueur Espagnol a inscrire un doublé avec la Roja depuis Sergio Ramos qui l’avait fait en Octobre 2005 a 19 ans et 196 jours.

L’Espagne a marqué 3 buts en premiere mi-temps contre l’Allemagne pour la 1ere fois de son histoire.

L’Allemagne a concédé sa plus large défaite en compétition dans toute son histoire.

Olivier Giroud termine meilleur buteur sur l’année 2020 pour la France avec 5 buts, c’est la 5ème fois sur les 6 dernières années qu’il termine meilleur buteur des Bleus sur une année civile après 2015, 2016 (avec Griezmann), 2017 et 2019.

Benjamin Pavard a inscrit son 2e but en équipe de France après celui du 30 juin 2018, en 8ème de finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine. Depuis, il avait tenté 15 tirs sans faire trembler les filets.

Marcus Thuram est impliqué dans un but pour la 1ère fois avec l’équipe de France (une passe décisive), 17 ans et 4 mois après le dernier geste décisif avec les Bleus de son Papa, Lilian, avec les Bleus (passe décisive contre le Cameroun le 29 juin 2003).

L’Espagne et la France sont qualifiés pour le “Final Four” le dernier carré de cette 2ème édition de la Nations League. Ce soir nous connaitrons les 2 autres. Ce Final Four se jouera entre les 6 et 10 Octobre 2021 soit en Italie, aux Pays-Bas ou en Pologne qui jouent leur qualification ce soir. Le pays hote et le tirage au sort des demi-finales seront connus le 3 Décembre prochain.