Journée des Forces armées : Macky Sall fait ses adieux au camp Dial Diop

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé ce mardi, au camp Dial Diop, la cérémonie commémorative de la Journée des Forces armées. Le président de la République a fait ses adieux aux forces Armées.

« En tant que chef suprême des armées, j’ai partagé avec vous pendant plus d’une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays. Je voudrais, en cette instance solennelle, vous redire toute ma confiance et ma satisfaction. Vous remerciez et vous félicitez vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble », a confié le chef suprême des Armées.

Macky Sall a annoncé que l’édition de l’année prochaine sera présidée par son successeur. « L’année prochaine, s’il plaît à Dieu, mon successeur, sera là, devant vous, assurant la continuité de l’État de la Nation et de la République. En chef suprême des armées en vertu de la constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèle à la tradition démocratique et républicaine de notre pays ».

« Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d’être un havre de paix de sécurité et de stabilité comme le dit notre hymne national », a dit le chef de l’Etat.

Le Président Macky Sall, a indiqué que le budget de l’armée a connu une hausse de 250 % entre 2012 et 2023. Il s’est félicité du « vaste programme de modernisation des armées » enclenché sous son magistère.

Le chef de l’Etat en a profité pour lister les différentes réalisations accomplies sous sa présidence pour les forces armées.

« Nous avons créé un Centre des hautes études de défense, un Institut de défense et plusieurs écoles de formation et d’application pour doter nos Forces armées des meilleures compétences en ressources humaines. En soutien au moral de la troupe et de la condition militaire, d’importantes mesures ont permis d’améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre ».

Il a également rappelé les progrès effectués en termes de logement citant les projets déjà achevés ou en cours à Dakar, Tivaouane Peulh, Bignona et Saraya, entre autres sites.