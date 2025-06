JOJ Dakar 2026 : le coup de gueule de Amy Mbacké Thiam

Alors que le Sénégal se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2026, l’ancienne championne du monde du 400 mètres, Amy Mbacké Thiam, a exprimé son indignation face au manque d’implication des anciens olympiens sénégalais dans l’organisation de l’événement.

Présente à l’inauguration du stade Cœur de Lion à Dinguiraye, dans la région de Kaolack, l’ex-athlète a confié à Dakaractu : « Je ne suis pas impliquée, mais au début, nous avions représenté le Sénégal en tant qu’ambassadeurs. Nous étions partis à Buenos Aires en 2018 pour l’attribution des JOJ ». Elle déplore que depuis le départ du Président Macky Sall, le comité d’organisation ne l’ait ni contactée ni intégrée, tout comme plusieurs autres figures emblématiques du sport sénégalais.

Dans ses propos également relayés par Les Échos, elle regrette que le pays « ne valorise pas ses champions » et cite notamment des noms emblématiques comme Sadio Mané (ayant participé aux JO de 2012), El Hadj Diouf, Amadou Dia Ba, ou encore Massata Diack, qui selon elle, auraient dû être associés à l’événement. « On ne peut pas organiser des Jeux Olympiques et ne pas impliquer ceux qui ont hissé le drapeau national », a-t-elle lancé, faisant référence à l’importance de reconnaître l’apport des athlètes ayant marqué l’histoire du sport sénégalais.

Malgré sa frustration, Amy Mbacké Thiam a tenu à souhaiter « bon vent » aux organisateurs et espère que « le Sénégal s’en sorte avec des médailles ».