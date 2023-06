Jeux Mondiaux Spécial Olympics : Amadou Ba demande aux “Lions” de hisser encore plus haut le drapeau du Sénégal

Amadou Bâ, Premier ministre et non moins ministre des Sports, a remis ce vendredi le drapeau national à la délégation sénégalaise en partance pour Berlin où aura lieu les Jeux Mondiaux Spécial Olympics du 11 au 26 juin 2023. Lors de sa cérémonie qui s’est tenue à la Primature, M. BA a invité les “lions” de spécial Olympics à travailler encore plus et sans relâche pour renforcer leurs performances sportives et de « hisser » encore plus haut le drapeau du Sénégal.

« C’est ici le lieu de mentionner que les résultats et performances que le Sénégal a engagé dans les différentes participations aux jeux prouvent que s’il en est besoin encore que le sport, au-delà de ses vertus, est également un intra de transformation et de promotion de tous les individus et de tous les jours. Il produit et favorise l’inclusion sociale et combat toutes exclusions et toutes marginalisation sociale“, a-t-il fait savoir.

Le ministre des Sports a invité les athlètes “à travailler encore plus et sans relâche pour renforcer leurs performances physiques et hisser encore plus haut le drapeau du Sénégal“.

Par ailleurs, Amadou Bâ de demander aux athlètes de faire preuves de rigueur et de disciplines et de rester attachés aux valeurs de “Diom” et Fitt” ( avec détermination et la rage de vaincre, en wolof).

“Vous le savez, le sport fait partie de nos produits les mieux conçus et les plus compétitifs à l’extérieur. C’est pourquoi, le président Macky SALL a érigé en priorité parmi les activités qui contribuent à l’émergence et au développement de notre pays par son apport considéré à l’économique et à la croissance. Puisez donc, cher lions Olympics dans notre riche sport sportive des ressources nécessaires qui vous rendrons encore plus engagés et plus déterminés. Continuez encore à faire preuve de rigueur et de disciplines et restez attachés tu valeurs de “Diom” de “Fitt” qui sont les premières caractéristiques du peuple sénégalais. Vous devez être les ambassadeurs, vous l’êtes déjà”, a-t-il déclaré.

Amadou Ba dit avoir remis le drapeau aux “lions” Olympics avec beaucoup “d’enthousiasme”, “d’espoirs” et surtout de “confiance”.

« Je vous remet le drapeau national au nom du chef de l’Etat avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoirs et une grande confiance. Vous avez déjà participer aux Jeux Mondiaux Spécial Olympics de avec des résultats plus qu’à nos yeux en six reprises entre 1991 et 2019. Il s’agit d’une compétition qui vous est donc familière. Vous en connaissez les tenants et les aboutissants ainsi que les subtilités qui en définitive feront la différence. Vos performances sportives aux Jeux Mondiaux militent fortement en notre faveur. Au total, vous y avez gagné huit (8) médailles d’or, 16 médailles d’argent et 11 médailles de bronze en plus d’être vice-champion du Monde en Football en 2019 », a-t-il magnifié.

Sur ce, Amadou Ba a félicité les “lions” de spécial Olympics tout en les encourageant pour leur parcours remarquables.