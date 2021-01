«Je peux valablement succéder à Aly Ngouille Ndiaye… »

Originaire de Linguère, Djiby Ndiaye, Dg de l’Agence nationale de l’électrification rurale, s’est exprimé sur le limogeage d’Aly Ngouille Ndiaye et ses ambitions pour la mairie de Linguère. C’est dans un entretien avec nos confrères de “Le Quotidien” dont nous vous proposons quelques extraits.

“Il a été choisi par le président de la République pour faire partie de ses différents gouvernements depuis 2012. S’il ne l’a pas retenu dans ce dernier, il a ses raisons. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye n’a aucun problème par rapport à sa sortie du gouvernement et a d’ailleurs remercié le Président de lui avoir réitéré sa confiance en lui conférant des responsabilités pendant plus de 8 années d’affilée (…) Personnellement, je pense que la loyauté, le civisme et le respect des institutions voudraient que quand on a élu une personne pour diriger un pays, il faut lui faire entièrement confiance et adhérer à ses décisions.”

“Être une personnalité originaire de Linguère et être dans l’appareil d’État n’est pas une condition suffisante pour prétendre succéder au maire Aly Ngouille Ndiaye. Et comme j’ai l’habitude de le dire concernant la mairie, nous n’en sommes pas encore là. Le moment venu, le parti, la coalition j’allais dire, choisira un candidat pour diriger la liste et aller à la conquête des suffrages. Poser la question si je peux succéder au ministre à la tête de la mairie, la réponse est oui, je peux valablement lui succéder, comme également il y a d’autres personnes tout aussi valables succéder.”

“Chacun a ses atouts. Toutefois, je crois être à la hauteur pour diriger la commune de Linguère comme du reste le ministre l’a, jusqu’ici, bien fait. Comme je l’ai dit tantôt, je ne suis pas le seul à avoir ces aptitudes, mais je crois qu’en plus de mon amour pour le Djolof et de mon engagement pour le développement de mon terroir, avoir également une certaine légitimité politique et une bonne popularité. Sur les plans intellectuel et relationnel, je suis assez bien outillé pour pouvoir prétendre à diriger cette commune.”

“Linguère fait partie des hases réelle du président de la République Macky Sall. Déjà en 2012, faut-il le rappeler, nous avions gagné l’élection présidentielle. Nous faisions alors partie des rares départements à avoir remporté, dès le premier tour, les suffrages des populations à qui je renouvelle mes félicitations et mon engage- ment à leurs côtés pour la suite. Et depuis lors, nous avons gagné toutes les élections. Maintenant, il faut continuer à travailler pour conserver et élargir cette base en restant très attentif aux problèmes et préoccupations des populations.”