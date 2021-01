Pour freiner le coronavirus, Macky Sall a décrété hier un couvre feu partiel et l’état d’urgence dans les deux régions sénégalaises les plus touchées, Dakar et Thiès. Mais ces deux mesures n’ont pas été les seules prises par le président de la République.

« Dakar et Thiès concentre 90% des infections au Covid sur le territoire national. J’invite les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures relevant de leur secteur, afin d’assurer l’application vigoureuse de l’état d’urgence dans les régions concernées. Je demande à la population de se conformer aux dispositions de préventions individuelles et collectives, d’éviter les déplacements non essentiels, même pendant la journée, les rassemblements et autres réunions publiques et privées, en respectant le port de masque et le respect des gestes barrières dans les lieux publics notamment les transports et les marchés. J’indique, dans le même élan, la nécessité de veiller au renforcement permanent des contrôles sanitaires au niveau de nos frontières maritimes, terrestres et aériennes », déclare le président Macky Sall.

D’après les explications du ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, Macky Sall a pris d’autres mesures rattachées à l’état d’urgence et au couvre-feu, tout en ayant donné des ordres aux différents ministres du gouvernement.