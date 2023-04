Italie: Un navire de Médecins sans frontières sauve 440 migrants en Méditerranée

Répondant à une alerte de détresse lancée par Alarm Phone, le navire de sauvetage de MSF a atteint le bateau en bois des migrants et, selon son rapport, après 11 heures d’opérations, il a pu sauver un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants.

Une personne dans un état grave a été évacuée par hélicoptère dans la nuit suivant le sauvetage, tandis que 100 personnes ont été transférées sur un navire de la marine italienne au large de la Sicile le lendemain.

Selon MSF, les survivants venaient de Syrie, du Pakistan, du Bangladesh, d’Égypte, de Somalie et du Sri Lanka, et ont déclaré avoir été en mer pendant plus de quatre jours, dont les deux derniers sans eau ni nourriture.