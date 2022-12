Iran: trois jours de manifestations et de grève, le régime annonce des exécutions

Des appels ont été lancés pour trois jours de grève et de manifestations contre le pouvoir alors le chef de la justice annonce de prochaines exécutions de manifestants.

À Téhéran, un nombre indéterminé, de magasins sont fermés ce lundi 5 décembre. Selon des vidéos partagées sur les réseaux, la situation est identique dans plusieurs villes de province, notamment Shiraz et Ispahan. Dans les villes du Kurdistan iranien, le mouvement semble plus suivi. Le chef du pouvoir judiciaire a déclaré ce lundi que ceux qui menaçaient les commerçants et les camionneurs pour les obliger à cesser le travail seront identifiés et punis. Le pouvoir a également mis sous scellés certains magasins ayant fermé, notamment le restaurant et la bijouterie de l’ancien footballeur international Ali Daie qui avait annoncé la fermeture de ses magasins en soutien au mouvement de protestation.

Dans ce contexte, le chef de la justice a annoncé que la peine de mort de certains fauteurs de troubles liés aux services de renseignement étrangers, en particulier israéliens – notamment ceux qui avaient commis des assassinats avec des armes. Déjà quatre personnes ont été exécutées dimanche pour les mêmes motifs. Qualifiées de « voyous », elles ont été exécutées par pendaison pour destruction de biens publics et enlèvement. Selon les médias iraniens, ces quatre individus ont aussi été reconnus coupables de liens avec les services de renseignements israéliens.