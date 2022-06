Invité à la réunion des ministres de l’Ocde : Macky Sall à Paris ce mercredi

Le président sénégalais, Macky Sall, est attendu, ce mercredi, à Paris où il prendra part, demain jeudi, à la réunion du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économique (Ocde) en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine (Ua).

Une rencontre de haut niveau regroupant des ministres et de hautes personnalités de l’Ocde dont l’Italie assure la présidence, rapporte Le Soleil dans sa parution de ce mercredi.

D’après le quotidien national, c’est la grande mobilisation dans la colonie sénégalaise de France qui compte réserver un accueil chaleureux au chef de l’État à la suite de son séjour en Russie.

Cette réunion se tiendra au siège de l’Ocde aujourd’hui et demain sous la Présidence de l’Italie et la vice-présidence de la Norvège et du Mexique. Les ministres débattront de «L’avenir que nous voulons : des politiques meilleures pour la prochaine génération et une transition durable».

La Réunion du Conseil au niveau des ministres est la manifestation de l’Ocde qui se déroule au plus haut niveau, à laquelle assistent des ministres des Finances, de l’Économie, des Affaires étrangères, du Commerce et d’autres ministères des pays membres et partenaires de l’Organisation, ainsi que des représentants d’autres organisations internationales, souligne un communiqué de institution internationale basée à Paris.

La réunion de cette année sera inaugurée par le Secrétaire général de l’Ocde, Mathias Corman ; le Premier ministre de l’Italie, Mario Draghi ; le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le Président de l’Union africaine et Président du Sénégal, Macky Sall.

Les ministres débattront d’une série de défis urgents, notamment les implications de la guerre en Ukraine, le renforcement de la prévention et de l’état de préparation face aux pandémies, la durabilité des échanges et de l’environnement et la préparation d’un avenir meilleur pour les jeunes.

D’autres débats porteront sur la coopération avec l’Afrique et la transition verte au profit des prochaines générations.

La réunion a été précédée de la conférence ministérielle de l’emploi et du travail, hier mardi 7 juin, et du lancement des Perspectives économiques qui seront présentées par le Secrétaire général, M. Corman, et la Secrétaire générale adjointe et Cheffe économiste, Mme Laurence Boone, aujourd’hui.

Jeudi, la clôture de cet événement annuel sera marquée par une rencontre avec la presse pour tirer le bilan des deux jours de travaux.