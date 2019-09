Invitation de « Niang Xaragne Lô » à couvrir une session du Parlement de la Cedeao : le Synpics dans tous ses états

Le syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) s’est offusqué de l’invitation faite à l’individu Alioune Niang, plus connu sous le pseudo de Niang xaragne Lô, à travers ses compte RS, sous le couvert d’un journaliste de la presse en ligne, pour couvrir le Séminaire parlementaire et la Session extraordinaire du parlement de la Cedeao qui doit se tenir à Monrovia (Liberia) du 12 au 17 septembre 2019.

Bamba kassé et ses camarades ont adressé une lettre au secrétaire général du Parlement de la Cedeao pour dénoncer une usurpation de fonction.

« (…)il a nous été rapporté par l’intéressé, Alioune Niang plus connu sous le sobriquet de « Niang Xaragne Lô », citoyen de l’État du Sénégal, que votre Institution lui a adressé une Invitation à venir assurer la couverture médiatique du Séminaire Parlementaire et de la Session extraordinaire du Parlement de la Cedeao. Dans la lettre d’Invitation, envoyée par le secrétaire général du Centre de Conférence International de la CEDEAO et adressé à l’intéressé il est fait mention de fonctions et titres qui sont mensongers et qui traduisent par ce fait une violation de l’intégrité morale de toute la presse sénégalaise », peut-on lire dans la missive.

Le Synpics de noter que dans la correspondance qui est adressée à « Niang Xaragne Lô », il y est évoqué sa qualité de journaliste en ligne (Online Journalist) avec comme objet de l’invitation, une « Couverture Médiatique ». Ainsi, le Synpics s’insurge contre ce fait qui est, selon lui, constitutif d’un recel de fonction de la part de l’institution sous-régionale ou d’une usurpation de fonction de la part du concerné qui n’est pas journaliste.

« M. Alioune Niang n’a ni la qualité ni n’exerce la fonction de journaliste au Sénégal donc l’inviter en la qualité est une insulte à la corporation des journalistes sénégalais, ce, au moment où au Sénégal, le Parlement a légiféré depuis juin 2017 pour qu’entre autre, seuls les journalistes dûment reconnus comme tels, puissent désormais exercer cette noble profession », rappelle le Synpics.

Le Secrétaire général Bamba Kassé et son organisation invitent le Parlement de la Cedeao à ne pas se rendre « complice d’usurpation de fonction » et indique qu’ils ne se laisseront pas faire.

Le synpics informe également qu’il va transmettre sa note de protestation au Président de l’Assemblée Nationale Sénégalaise Moustapha Niasse, ainsi qu’à toute autorité locale ou communautaire qui y a droit.

« La Commission de la Cedeao ainsi que l’administration de son Parlement n’étant pas au dessus des lois, je vous prie de bien vouloir rectifier pendant qu’il est temps cette violation de notre intégrité intellectuelle par l’attribution du titre de journaliste au citoyen sénégalais Alioune Lô », conclut la note.