Inondations-2020 : La banlieue dakaroise à l’heure des bateaux-mouches

Les averses orageuses qui se sont abattues samedi sur le Sénégal ont provoqué des inondations jamais connues dans plusieurs quartiers de Dakar. Et particulièrement dans des localités de la banlieue comme Pikine, Malika, Keur Massar, Diamaguène, Rufisque etc.

Seulement, la situation est plus dramatique dans les Parcelles-non-assainies de Keur Massar où des quartiers entiers sont sous les flots. Et complètement sous les eaux au point que les populations sont obligées de faire recours à des pirogues, zodiacs et autres « bateaux-mouches » pour se faire évacuer. Des images désolantes et honteuses qui nous renvoient à Venise (Italie) où touristes et riverains se font transporter à bord de gondoles.

Pour la banlieue dakaroise, ce sont les zodiacs des sapeurs-pompiers et les pirogues des pêcheurs de Thiaroye-surmer qui assurent le transport des personnes et des biens en lieu et place d’un plan « Morsec », renseigne Le témoin.