Touba: Innondations à quelques jours du Grand Magal, les populations entre calvaire et colère

À Touba, dans la grande cité religieuse, les dernières pluies de ce mois d’Aout ont transformé la ville en un «marigot géant» où humains et animaux pataugent. Et cela, malgré les centaines de milliards injectés par l’État du Sénégal pour lutter contre les inondations, la furie des eaux à une fois eu raison sur certaines localités de la Ville.

À quelques jours, seulement, de la célébration du grand Magal commémorant le départ à l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme, les populations de Touba plus particulièrement ceux des quartiers de Nguiranène, Ndamatou, Keur Niangue pour ne citer que ceux-là, sont dans le désarroi. Et cette situation qui tend à s’éterniser a débuté il y a de cela 22 jours.

Khabane Ndao, résidant du quartier de Nguiranène, est l’une des victimes sur la longue liste des impactés des eaux. Il nous livre la situation difficile de son quotidien: ”cette année, la situation des inondations m’a largement dépassé. Parce que je ne m’y attendais pas. Mais, Al’hamdoulillah, je m’en remets à Dieu le tout puissant. Pourtant, j’ai déployé beaucoup de moyens pour ne pas subir ce calvaire. J’ai dépensé plus de 4 millions de franc CFA pour la réhabilitation de ma maison et pour la préparation du Magal de Touba”. A-t-il confié aux reporters de Kéwoulo.

Très affecté de voir sa maison envahie par des eaux usées de plus en plus difficile à faire évacuer, le vieux Khabane Ndao semble désarmé. Aussi, alors que plus de 700 milliards auraient été dépensées pour venir à bout des inondations, Khabane Ndao a déclaré tout ignorer des mesures étatiques criées sur tous les toits et invisibles sur le terrain. ”Ça me chagrine quand j’entends dire que le gouvernement du Sénégal a débloqué plus de 700 milliards de francs CFA pour soulager les maux de l’inondations. Alors, que moi ainsi que tous les habitants de cette localité vivons ce phénomènes depuis plus de 5 années maintenant”.

Comme lui, Mamadou Niass, un autre habitant de Touba, est l’une de ces nombreuses victimes jusque-là anonymes. Et qui demandent, simplement, à être entendus pour espérer bénéficier de ces nombreuses aides qu’ils ne cessent d’entendre parler par les politiciens qui se glorifient de «l’excellent bilan» et de «la vision de Macky Sall.»

Contrairement à Khabane Ndao, qui s’en est remis à Dieu, lui a clairement montré du doigt les autorités politiques: ”Nous sommes fatigués par des promesses toujours renouvelées de l’État. Depuis plus de 5 ans nous vivons cette même situation désagréable. Les eaux des pluie ont complétement envahi nos maisons de même que nos lieux de travail.» Comme la caméra de Kéwoulo ne suffisait pas à immortaliser son calvaire, il interpelle notre reporter :”Tu as vu par tes propre yeux ce que nous subissons quotidiennement. Nos enfants sont exposés à des dangers, ils font leurs besoins dans les eaux de pluie. La situation est très grave. Ce que nous vivons ici est dur et ça nous dépasse profondément ”.