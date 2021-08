Infanticide à Yoff : F.Samb accouche d’un bébé et l’enterre vivant à la plage Bceao

«Si je savais que j’allais mettre en péril la vie de l’enfant, j’aurais avisé ma famille. J’ai accouché dans les toilettes et j’ai tout nettoyé. J’avais peur que ma mère découvre mon accouchement. C’est la raison pour laquelle, j’ai enterré mon bébé à la plage Bceao ». Tels sont les propos tenus, ce mardi, par Fatoumata Samb devant la Chambre criminelle de Dakar. Au terme de sa grossesse, la serveuse accouche d’un bébé qu’elle a enterré vivant à la plage Bceao de Yoff. Malheureusement, elle a été découverte par ses camarades qui l’ont dénoncée. C’est ainsi que la mise en cause a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt.