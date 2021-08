Il s’appelait Pape Mamadou Diémé et était un haut cadre du parti de Ousmane Sonko. Secrétaire général adjoint du mouvement des Patriotes, ce jeune homme, promis à un bel avenir et candidat à la mairie de Goudomp, vient de rendre l’âme ce matin. Agé seulement de 42 ans et père de 3 enfants, cet homme sur qui les Goudompois fondaient d’énormes espoirs, était un haut cadre polytechnicien formé en Suisse.

Goudomp a mal. Les cœurs sont meurtris en Casamance comme ils peuvent l’être sur l’ensemble du territoire national. Ce matin, alors qu’il avait déjà fait sa prière de l’aube, Pape Mamadou Dième, le candidat Pastef à la mairie de Goudomp a rendu l’âme. Alors qu’il ne souffrait d’aucune maladie connue, “Pape Mamadou a fait un malaise et s’est affalé.” A en croire des sources locales de Kéwoulo, il a été aussitôt pis en charge et transporté bord de son véhicule par son chauffeur vers le district sanitaire de la commune. “Malheureusement, quelques minutes après, son décès a été constaté.” Ont soufflé Kéwoulo des sources médicales.

Au moment où ces lignes sont écrites, son cops se trouve la morgue du district sanitaire de la commune. Ingénieur sorti de grandes écoles en Suisse et bien que promis un bel avenir en Europe, c’est le Sénégal que Pape Mamadou Diémé a décidé de servir. Et en rejoignant aussi le mouvement Pastef “pour libérer le Sénégal du jouc du colonialisme et participer au développement de son pays.” Pour cela, il avait accepté de travailler -comme directeur de Burda West Africa- d’une ONG allemande à Dakar. Et c’est pour les besoins de la tabaski qu’il a pris sa famille avec lui aller fêter l’événement dans son village. Et, alors que la plupart des fêtards a quitté les zones rurales, lui avait décidé de rester, un peu, auprès des siens. Partager leur quotidien. C’est dans cette attente que la grande faucheuse est arrivée. Kéwoulo présente ses sincères condoléances à sa famille.