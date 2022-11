Incident à l’Assemblée entre Guy Marius Sagna et Mamour Diallo

II fallait s’y attendre. Cela a chauffé entre Guy Marius Sagna et le nouveau Directeur général de l’Office national de l’assainissement (Onas) hier à l’Assemblée nationale lors du passage de Serigne Mbaye Thiam pour le vote du projet de budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

