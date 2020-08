Incendie au marché central de Kaolack: plus de 80 cantines parties en fumée

Selon le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, 83 cantines sont parties en fumée, mais aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, suite à l’incendie qui a consumé le marché central. Des centaines de commerçants sont directement impactés par ce sinistre.

Le feu serait parti d’un court-circuit et, une fois de plus, ce sont les branchements clandestins qui sont en cause. Les soldats du feu ont mis quatre heures de temps, ce dimanche, avant de maîtriser l’incendie qui a fait plusieurs dégâts matériels.