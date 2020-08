C’est dans un piteux état que le talibé répondant au nom d’O. Mballo, âgé de 7 ans, a été conduit, jeudi 13 août dernier, vers 9h, au commissariat de police de l’arrondissement de Thiaroye par la dame Nd. A. Thiam. L’enfant avait les habits tâches de son sang, se plaignait de douleurs annales et accusait ses aînés de même « daara » à Thiaroye Niétty Mbar (une localité dans la banlieue dakaroise) de lui avoir fait subir des atrocités.

Selon le quotidien « Les Echos » qui raconte les faits, le gamin s’est présenté au domicile de la dame Nd. A. à Thiaroye Niétty Mbar, il lui exprimait son désir de se soulager dans ses toilettes. La jeune femme se magne, indique les toilettes au marmot et lui file la bouilloire. Celui-ci se saisit de ladite bouilloire presse le pas et s’engouffre en vitesse dans les WC .

Et c’est pendant que la bonne dame s’affaire aux taches ménagères dans la maison, qu’elle entend des gémissements et pleurs dans les toilettes. Elle ouvre le box des toilettes et tombe sur le gamin dont les habits sont tachés de sang.

Pressé de question, le talibé parle et accuse ses aînés de même « daara ». Et ces révélations font tiquer la bonne dame qui embraque illico–presto l’enfant et le conduit au commissariat de la police de la localité.