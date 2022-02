Inauguration du stade Abdoulaye Wade : La réaction de Samuel Eto’o

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, a salué l’érection du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui, pour lui, est un joyau de classe mondiale.

Sur sa page Facebook, l’ex-joueur du Barca s’est dit fier d’avoir assisté à l’inauguration et à la célébration de la victoire des Lions du Sénégal à la dernière Can de football.

«Ce fut un honneur de pouvoir assister à l’inauguration du nouveau stade de classe mondiale du Sénégal et aux célébrations de la victoire de l’Afcon. C’est beau de voir comment l’Afrique continue de s’élever et de chercher l’excellence. Félicitations au président @macky_sall et au peuple sénégalais pour cet incroyable exploit. Une victoire pour toute la nation africaine est une victoire pour tout le continent», a-t-il posté.