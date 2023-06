«Il est inadmissible et incompréhensible que la volonté de Macky d'exclure et de blesser Sonko», Dethié Fall

Dethié Fall, chef du Parti républicain pour le progrès (PRP) a également réagi à la condamnation de l’adversaire Ousmane Sonko à deux ans de prison.

Pour Déthié Fall, c’est inacceptable et incompréhensible que le président Macky Sall rejette et porte atteinte au président Ousmane SONKO, un compatriote très courageux, qui vient d’être exonéré pour les faits pour lesquels il a d’abord été poursuivi.

Mon appui est total et sans faille. Restons engagés et tenons-nous debout plus que jamais », a-t-il ajouté.