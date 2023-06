Corruption de la jeunesse : L’infraction expliquée

Le Code pénal définit en son article 324 alinéa 2 l’infraction de corruption de la jeunesse. « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans » stipule le code.

La peine réservée aux personnes coupables de ce délit est comprise entre 2 et 5 ans. Le code prévoit aussi le paiement d’une amende estimée entre 300 000 et 4 000.000 de francs CFA pour les mis en causes.

La corruption de la jeunesse caractérise une volonté manifeste de pervertir la jeunesse par des actes répétitifs de débauche. Elle peut « anéantir tous les efforts consentis par l’État pour éduquer, former et encadrer la jeunesse sénégalaise dans le sens des valeurs morales héritées de nos ancêtres, fondatrices de notre société et de notre nation ».

L’infraction est pour protéger les mineurs âgés de 16 ans si l’acte délictuel est commis occasionnellement. Elle peut aussi s’étendre à la tranche d’âge comprise entre 16 et 21 ans, si l’acte délictuel est commis de façon habituelle.