Au lendemain de l’élection du journaliste, Ahmed Aïdara, de la radio Zik FM, á la mairie de la ville de Guédiawaye, ses administrés se sont confié aux reporters de Kewoulo envoyés sur place pour prendre la température. Et pour ce qui a été rapporté aux reporters de Kéwoulo, la joie est le sentiment le plus partagé.

Plusieurs confidences ont été recueillis par les reporters de Kewoulo qui étaient partis á la rencontre des voisins et riverains du nouveau maire de Guédiawaye, Ahmeth Aidara. Journaliste célèbre, le monsieur revue de presse du groupe D Media a réussi la prouesse de renverser Aliou Sall, le jeune frère du président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Selon une des voisines, amie et” mère” du nouveau maire, ”cela fait plus de 7ans que Ahmed Aidara est prêt pour occuper le poste de maire de la ville de Guédiéwaye. Il est né et a grandi ici. Donc, il connait les manquements et les besoins des populations et il va en prendre compte”. La joie et la confiance en leur leader sont les sentiments les plus partagés á Guédiawaye.