Une journée sans presse envisagée par Ibrahima Lissa FAYE et Cie…

Le président des Associations des Professionnels de Presse et Editeurs en Ligne (APPEL) Ibrahima Lissa FAYE condamne fermement la coupure du signal de Walf TV. Il considère les délits qu’on reproche au groupe Walfadjri étant infondé et n’ont aucune base juridique. Le journaliste, dans une interview, déclare que le groupe Walf a diffusé les mêmes images que les autres organes . « On a visionné les images mais aucun délit n’a été constaté », explique-t-il.

Donc pour le Patron de PressArfrik, l’Etat s’est servi de ce prétexte pour régler ses comptes avec un groupe de presse critique. En plus poursuit-il, le ministre de la communication a outre passé ses prérogatives et sa décision est illégale. En visant l’article 94 du code de la presse, la tutelle a violé la loi et n’est même pas habilité à prendre une telle sanction. L’article en question ne prévoit pas des sanctions mais les conditions de créations des entreprises audiovisuelles. Seule l’autorité de régulation (CNRA) est compétente pour couper un signal d’un média après une procédure respectant les étapes suivantes à savoir la mise en demeure, l’avertissement et le blâme.

Ainsi, la partie incriminée peut saisir le juge des référés qui, dans un délai court examine l’égalité de la mesure. Concernant les plans d’action de la Coordination des Associations de Presse (CAP), Ibrahima Lissa FAYE est catégorique. « Nous allons passer à la vitesse supérieure, les sit-in et les communiqués c’est conjugué au passé, ils ne produisent pas beaucoup d’effet », confie », t-il.

Ainsi, Ibrahima Lissa FAYE et compagnie sortent la grande artillerie. En effet, Ils prévoient une Journée sans presse, un Éditorial commun publié le même jour dans tous les médias et un Conseil des médias, des rencontres avec différentes autorités et une conférence de presse prévue le vendredi 16 juin à la maison de la presse. Le secrétaire général de la Fédération des Associations de Professionnels de presse et éditeurs en ligne d’Afrique de l’Ouest (FAPPELAO) invite les journalistes à faire beaucoup plus de professionnalisme et traiter l’information selon les règles qui régissent la profession.