Hôpital Ndamatou de Touba : 5 agents du bloc de Chirurgie testés positifs au Covid-19

Le bilan grimpe à Touba où les agents de santé ne sont décidément pas épargnés par la maladie du Covid-19. En effet, après Matlabul Fawzeyni qui enregistre, à ce jour, quatre cas dont la majore générale, l’hôpital Ndamatou est également touché. Il s’agit d’un infirmier, déclaré cas communautaire vendredi dernier, qui a infecté quatre de ses collègues, d’après Dr. Mahmouth Gueye, médecin urgenciste en service dans ladite structure sanitaire.

« C’est un infirmier du service de chirurgie qui a été initialement déclaré positif le vendredi. C’est ainsi que l’ensemble du personnel du bloc de chirurgie, 27 au total, a été testé. Et les résultats qui nous sont parvenus aujourd’hui font état de quatre cas positifs, qui sont des contacts de l’infirmier malade, de six autres probables qu’il va falloir tester et de trois autres en attente », confie le spécialiste à Seneweb.

Toutefois, à l’en croire, les responsables de l’hôpital n’ont pas perdu du temps pour renforcer les mesures de prévention et de protection qui y étaient déjà de rigueur depuis l’apparition de la pandémie.

« Les mesures n’ont pas attendu. Dès qu’on a eu connaissance des cas, et comme on a eu l’habitude de le faire d’ailleurs depuis longtemps, on s’est chargé de désinfecter l’ensemble des services de chirurgie. Nous avons également fermé temporairement le bloc afin de pouvoir nous réunir pour voir la meilleure stratégie à adopter », a fait savoir le Dr. Mahmouth Gueye.

Qui rassure, par ailleurs, que les autres services de l’hôpital sont, aujourd’hui, sans interruption. « Ndamatou est un hôpital de référence qui prend pas mal de patients par jour. Mais, je peux rassurer que les autres services fonctionnent normalement. Toutes les dispositions sont prises en termes d’hygiène, de protection pour une prise en charge des patients dans les meilleures conditions », a notamment précisé notre interlocuteur.

Pour les agents de santé infectés, il informe qu’ils sont présentement confinés chez eux où ils sont traités.