M. Fall (39 ans) devra se mettre pendant trois mois au service de la société. Sa peine de prison ferme a été convertie en travaux d’intérêt général pour la même durée. M. Fall est buandier au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann. Il a été reconnu coupable d’exercice illégal de la médecine par le Tribunal des flagrants délits de Dakar.

Selon Le Soleil, qui relate l’affaire, le mis en cause a passé plusieurs années au département ORL du CHU. Parallèlement à ses activités à la buanderie, il était chargé dans ce service de déplacer les patients. Côtoyant au quotidien les médecins, il se familiarise avec leurs pratiques professionnelles. C’est ainsi qu’il ouvre un cabinet clandestin chez lui. Entre autres activités, il faisait de la réanimation. Dénoncé par son frère, il sera arrêté par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC).

La perquisition effectuée chez lui a permis aux policiers de saisir une carte professionnelle appartenant à Dr A. Niang, un pneumologue à l’hôpital de Fann, des bulletins d’analyse, des tensiomètres, des ampoules injectables, des tubes de prélèvements, entre autres matériels de santé.

Arrêté et déféré au parquet, M. Fall a été présenté au Tribunal des flagrants délits. Ses avocats laissent entendre que même s’il n’est pas médecin, leur client a accumulé sur le tas des connaissances sur la profession. Et que s’il a pu effectuer des consultations, «c’est parce que l’hôpital a donné son accord». Le juge a écarté l’usurpation de fonction et retenu l’exercice illégal de la médecine. Il a condamné M. Fall a trois de prison ferme, une peine convertie en travaux d’intérêt général.