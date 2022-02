Hijab: la femme indienne qui est le visage de la lutte pour le port du foulard

Elle a garé son scooter et s’est rendue à son cours, quand, selon elle, “30 à 40 jeunes” se sont approchés d’elle en criant “Jai Shri Ram”. “Une fois de plus, ils m’ont dit d’enlever mon hijab si je voulais entrer”, dit-elle. “Oui, j’ai crié Allahu Akbar. Quand j’ai peur, j’invoque Allah et cela me donne de la force“, poursuit-elle.

C’est alors que le directeur et les enseignants sont sortis en courant et l’ont escortée à l’intérieur. Mme Khan dit qu’elle est heureuse de voir l’appréciation qu’elle a reçue sur les médias sociaux : “tant d’amour qu’ils me donnent et cela me donne tellement de force. Je les remercie très très fort“. Elle précise également qu’elle “ne fait pas de différence entre les hindous et les musulmans“.