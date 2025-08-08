Le député du groupe parlementaire Pastef Les Patriotes, Guy Marius Sagna, a jeté un pavé dans la mare en répondant aux critiques de l’Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir). Selon lui, c’est à cause de l’ancien régime que le Sénégal se retrouve dans une situation inédite avec, selon ses termes, un “président légal et un président légitime”.

Le membre du parti au pouvoir a violemment attaqué l’ère Macky Sall: “Vous avez illégalement empêché le président de Pastef Ousmane Sonko d’être candidat. Nous avons contourné vos manœuvres pour priver Pastef d’un candidat, et à cause de vous – vous qui avez assassiné plus de 80 Sénégalais – nous nous retrouvons dans cette situation où nous avons un président légal et un président légitime.”