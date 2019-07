Guinée : Prison à vie pour les assassins d’un ancien ministre

Cette décision marque la fin d’un dossier judiciaire qui a tenu en haleine les Guinéens.

Thierno Saidou Diaouné a été ministre de la Jeunesse et des Sports et fonctionnaire des Nations unies. Il a formé de nombreux dirigeants des mouvements associatifs et de jeunesse en Guinée.

Il menait la réforme de quelques secteurs névralgiques en Guinée, lorsque des bandits se sont introduits nuitamment dans son véhicule avant de le cribler de balles.

Sa mort a ému les Guinéens.

« Le verdict n’est pas sévère »

Lundi, un tribunal de Conakry, la capitale, a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité quatre personnes accusées d’être les auteurs ou complices de ce crime. Me Mohamed Sylla, avocat de la partie civile, est satisfait du verdict qui a été rendu.

« J’estime que justice a été rendue, dès lors que les coupables ont été reconnus comme tels par le tribunal criminel. (…) On ne peut que s’en réjouir », dit-il.

« Le cabinet d’instruction a fait son travail. C’est après l’instruction qu’ils ont été renvoyés devant le tribunal criminel. Il n’y a aucun souci concernant la procédure. Je pense que le verdict n’est pas sévère », ajoute Me Sylla.