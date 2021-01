9 morts dans un accident à Daga Diakhaté : Mansour Faye se fâche et décrète la “tolérance zéro”

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, annonce que la «tolérance zéro» sera appliquée aux conducteurs non respectueux des règles de la bonne conduite, afin de lutter contre les accidents de la route.

Felix Diome et Sidiki Kaba seront saisis

L’annonce a été faite, hier, jeudi 28 janvier, lors d’une visite à Daga Diakhaté où un véhicule de transport public a occasionné 9 morts et 23 blessés. Il s’agit d’un minicar surchargé -au lieu de 19 places, il en a pris 32-, qui est entré en collision avec un camion.

“Le constat est que c’est le facteur humain qui est à l’origine de ce drame qui a coûté la vie” à des “personnes innocentes”, a déploré Mansour Faye, ajoutant : “L’imprudence des chauffeurs reste de mise tandis que des personnes innocentes perdent la vie tous les jours”.

Pour Mansour Faye, les nombreux accidents traduisent un mauvais comportement des transporteurs de passagers sur les routes. Mansour Faye soutient, en conséquence, que des mesures sévères doivent être prises et le seront. Il annonce qu’il saisira le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Felix Diome et celui des Forces Armées, Sidiki Kaba afin que les réponses idoines soient apportées.