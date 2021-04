Un jeune talibé a rendu l’âme vendredi dernier suite à une bagarre éclatée entre deux groupes. A l’origine, une discorde sur celui qui va garder l’aumône collectée ce jour par le plus jeune d’eux. Un talibé de 8 ans, qui, après avoir collecté sa quête du jour, a voulu faire le décompte.

Et A.D s’est alors proposé de lui garder son argent. Mais, la victime A.I. s’y est opposée sous prétexte que A.D n’est pas digne de confiance. Ce qui a fait sortir ce dernier de ses gonds. Une rude bagarre a éclaté et A.I.D balance une pierre au pied de A.D. Pour se venger, ce dernier réplique et lui assène un coup de poing sur la nuque qui l’envoie au sol.

Victime d’une hémorragie interne, A.I.D agonise et rend l’âme quelques instants après. Un choc qui a bouleversé les proches de la victime et du meurtrier présumé qui sont issus d’une même famille.

L’enquête du commissariat de Grand Yoff a été sanctionné par le placement en garde à vue du présumé meurtrier qui sera déféré au parquet du Tribunal de Grande instance de Dakar pour « crime de meurtre », selon L’Observateur.