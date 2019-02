Grand-Yoff: du beau monde pour accueillir chaleureusement Macky Sall

Le Comité électoral Benno Bokk Yaakaar de Grand-Yoff, sous la coordination de Cheikh Bakhoum, exprime toute sa satisfaction et ses remerciements aux populations de Grand-Yoff qui ont réservé un accueil chaleureux au candidat Macky Sall lors de son passage ce jeudi dans la commune. En effet, les populations de Grand-Yoff sont sorties en masse pour attendre et accompagner le cortège du candidat de Benno Bokk Yaakaar dans les différentes rues de la commune.

En faisant montre d’un tel engouement à accueillir Macky Sall, les populations tenaient par la même occasion à le remercier pour toutes les actions déjà entreprises en leur faveur et pour les projets futurs qui vont considérablement améliorer leurs conditions de vie.

Entre autres réalisations du Président Macky Sall à Grand-Yoff durant son premier mandat : la lutte contre les inondations avec un investissement de plusieurs milliards pour l’évacuation des eaux de pluie, le renforcement de la sécurité avec l’érection d’un commissariat de police, la transformation des titres précaires en titre foncier, la construction de routes dans le cadre du Promoville, les bourses de sécurité familiales pour des milliers de famille ou encore la couverture maladie universelle. En outre, il est prévu la construction de la maternité de Grand Yoff avec une enveloppe de 100 000 000 de CFA déjà disponible. Le Président Macky Sall compte aussi mettre l’accent sur la restructuration du terrain de sport et l’assainissement.

Grand-Yoff est ainsi décidé à réélire le Président Macky Sall parce qu’il est le candidat de l’espoir. Entre visites de proximité, rencontres avec les autorités de la localité ; les autorités coutumières et religieuses ; les différentes catégories professionnelles, thés débats, caravanes, animations, et soutiens exprimés au candidat Macky Sall durant ces trois semaines de campagne, le comité électoral BBY de Grand-Yoff est sûr de faire le plein des voix et d’assurer une victoire à Macky Sall le 24 février.

Ce vendredi, la campagne électorale va prendre fin avec un meeting de clôture au Stade Léopold Sedar Senghor. Encore une fois, Grand Yoff ne sera pas en reste et assurera une belle mobilisation.

