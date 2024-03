Indiscipline des motards « constatées » : Insécurité routière

Article opinion écrit par le contributeur : Noreyni Ciss

Dans les rues du Sénégal, les conducteurs de deux-roues défient régulièrement les codes de la route, mettant en danger leur vie et celle des autres usagers. Cette indiscipline meurtrière est devenue une réalité alarmante, nécessitant une action urgente de la part des autorités et une prise de conscience collective de la part de la société.

Les conducteurs de motos qui ne respectent pas les règles de la route sont une menace constante pour la sécurité publique. Ils zigzaguent entre les voitures, roulent à des vitesses excessives, et ignorent souvent les feux de signalisation, mettant ainsi en péril la vie des piétons, des passagers et des autres conducteurs. La plupart de ces conducteurs de motos ne connaissent même pas les codes de la route. C’est la réponse à tous ces accidents motos nombreux.

Cette attitude irresponsable ne se traduit pas seulement par des comportements dangereux, mais également par un nombre croissant d’accidents et de décès sur les routes sénégalaises. Les hôpitaux débordent de victimes d’accidents de moto, dont beaucoup souffrent de blessures graves, voire mortelles.

Pourtant, malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures de répression, cette indiscipline persiste. Les conducteurs de motos semblent insensibles aux conséquences de leurs actes, mettant en avant leur propre commodité au détriment de la sécurité publique.

Il faut que cela change. Les autorités doivent intensifier les contrôles routiers et appliquer des sanctions plus sévères aux contrevenants. De plus, une éducation routière accrue est nécessaire pour sensibiliser les conducteurs de motos aux dangers de leur comportement et les encourager à adopter des pratiques plus sûres sur les routes.

La sécurité routière est l’affaire de tous. En tant que société, nous devons condamner fermement les comportements dangereux sur les routes et promouvoir une culture du respect des règles de circulation. Sinon, le coût humain de cette indiscipline continuera de peser lourdement sur le Sénégal.

