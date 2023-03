Grand Panel Citoyen : Trois ministres acceptent le débat participatif

Exposer les réalisations et projets de l’Etat, évaluer les contraintes et faire le point sur la mise en œuvre des programmes inscrits sur le moyen et le long terme. Mieux qu’une conférence de presse gouvernementale qui limite les échanges entre presse et autorités étatiques, c’est l’espace d’un dialogue constructif que le Grand Panel Citoyen offre à l’opinion publique avec des ténors de la majorité comme Cheikh Oumar Anne, Abdoulaye Seydou Sow et Moussa Baldé.

Échanges et débats publics sur des sujets complexes, à forte dimension technique avec une portée d’intérêt général. C’est l’exercice auquel les chefs des départements ministériels de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de l’Agriculture vont se prêter. Ce, dans le cadre du Grand Panel Citoyen qui se tiendra à Dakar le 18 mars prochain.

Tout en souhaitant contribuer à enrichir ces débats en proposant une analyse empirique détaillée d’une expérience pionnière sur la politique sociale, sur l’évolution du système éducatif et sur l’offre universitaire, Abdoulaye Seydou Sow, Cheikh Oumar Anne et Moussa Baldé s’efforceront de prolonger la réflexion sur une dimension insuffisamment prise en compte : rendre visible les acquis tout en abordant les difficultés rencontrées dans la mise œuvre de la politique de l’Etat.

Des échanges à bâtons rompus sur l’énorme et ambitieux programme des 100 000 logements du président Macky Sall, sur le défi du remplacement des abris provisoires dans le secteur éducatif, sur l’extension de la carte universitaire etc. Échanges qui sont prometteurs quant à leur dimension participative et scientifique.