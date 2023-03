Tunisie : une centaine de Sénégalais souhaitent être rapatriés

Des ressortissants Sénégalais, résidant en Tunisie, attendent toujours d’être rapatriés le plus rapidement possible. En effet, suite aux propos polémiques du président tunisien concernant les migrants subsahariens, ceux-ci tirent la sonnette d’alarme et interpellent de nouveau les autorités sénégalaises par peur de représailles des Tunisiens.

Une centaine de compatriotes se sont déjà inscrits en attendant les vols pour rentrer au bercail. “On a plus d’une centaine de sénégalais qui sont inscrits et qui veulent retourner au pays, confirme Seydina Bilal Sall, Président de l’Association des Sénégalais vivant en Tunisie. Jusque-là ce qu’on attend de l’Etat du Sénégal, c’est qu’il nous envoie au moins des vols comme les autres pays l’ont fait.

Qu’il essaie de faciliter le retour des sénégalais.. L’heure est grave, tout ce qu’on souhaite c’est qu’on nous rapatrie le plus rapidement possible». Seydina Sall décrit une ambiance délétère chez les ressortissants sénégalais : « Actuellement la situation des Sénégalais est compliquée parce qu’on note des compatriotes.

Certains sont bloqués chez eux après avoir été licenciés par leurs employeurs. Des étudiants ont peur de rallier les universités de peur d’être agressés, vandalisés ou même torturés dans la rue par les tunisiens” À travers un communiqué daté du dimanche 5 mars, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a fait savoir qu’il continue de suivre de près la situation de nos concitoyens résidant en Tunisie et tient à informer qu’aucun incident concernant un d’entre eux n’est à signaler, à ce jour.

«Le ministère rappelle qu’en plus de la cellule de crise, avec des numéros verts accessibles à tout moment, l’ambassade a, en rapport avec les différentes associations sénégalaises en Tunisie, ouvert un registre pour recenser nos ressortissants qui souhaitent rentrer au Sénégal et faciliter leur rapatriement», souligne Me Aïssata Tall Sall.