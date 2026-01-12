Gankette, la mémoire vivante du Walo et la lumière d’un Gamou séculaire (Par Boubacar Kambel DIENG)

(Découverte) – Gankette n’est pas qu’un village. C’est une halte spirituelle, une terre de transmission et de fidélité, nichée au cœur du Walo, à 270 kilomètres de Dakar, dans la commune de Keur Momar Sarr, région de Louga.

Chaque année, cette localité bénie devient le point de convergence des cœurs et des âmes, à l’occasion de son Gamou annuel, l’un des plus anciens et des plus constants du Sénégal.

L’édition 2026, célébrée le samedi 10 janvier, marquait la 122ᵉ édition de ce grand rassemblement religieux. Comme depuis plus d’un siècle, fidèles, érudits, disciples et sympathisants ont afflué vers Gankette pour rendre grâce à Allah (swt) de leur avoir envoyé le Prophète Seyyidina Mouhamad (psl), modèle éternel, dans le strict respect de l’esprit et de l’enseignement de Seydil Hadji Malick Sy (rta), maître et référence.

L’histoire du Gamou de Gankette remonte à 1902, avec la bénédiction directe de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy (rta). Selon les récits transmis par feu Mame Mady Thiam (rta), Mame Mademba Thiam (rta) avait déjà organisé 16 éditions du Gamou à Gankette Guinth, avant de fonder, en 1918, le village actuel de Gankette Balla, qui accueille jusqu’à ce jour ce rendez-vous spirituel majeur du Walo.

Jusqu’à son rappel à Dieu en 1932, Serigne Mademba Thiam (rta) présida lui-même le Gamou. Il fut remplacé la même année par son fils, El Hadji Ndiaga Thiam (rta), formé auprès de son père et d’éminents hommes de science. Sous son magistère, le Gamou de Gankette s’inscrivit durablement dans l’agenda spirituel de la Tidjaniyya, avec le renouvellement des consignes et bénédictions par Seydi Aboubacar Sy (rta), Khalife de Maodo.

Figure respectée de la cour de Serigne Babacar Sy (rta), Serigne Ndiaga Thiam obtint en 1954 un groupe électrogène personnel du Khalife pour assurer la bonne organisation du Gamou, symbole fort de l’intérêt porté à Gankette. Cette année-là, Serigne Babacar Sy délégua Serigne Mounirou Sarr pour présider la cérémonie, avec l’appui de feu Seydou Wellé et Serigne Habib Sy ibn Babacar pour l’animation religieuse. Cette dynamique se poursuivit jusqu’en 1963, année de la première présidence du Gamou par Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maqtoum.

En 1967, El Hadji Ndiaga Thiam rendit l’âme à Dakar. Sur instruction expresse de Serigne Cheikh Tidiane Sy (rta), il fut inhumé à Gankette, un fait rare et hautement symbolique. La même année, Serigne Ousmane Thiam (rta) prit le relais avec la même détermination, dans une fidélité totale à Serigne Cheikh Tidiane Sy, qui confia en 1970 la présidence du Gamou à Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine (rta). Ensemble, ils consolidèrent l’héritage spirituel de Gankette.

Après le rappel à Dieu de Serigne Ousmane Thiam en 1996, Serigne Saliou Thiam, Khalife de Gankette, poursuivit l’œuvre avec constance, bénéficiant chaque année de la bénédiction de Tivaouane, qui délègue un de ses fils pour présider le Gamou, notamment Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Amine depuis 2015.

Serigne Saliou Thiam quitta ce monde en juin 2022, suivi de son successeur Serigne Mademba Thiam le 7 novembre 2024. Aujourd’hui, la charge spirituelle repose sur Serigne Babacar Thiam, actuel Khalife de Gankette, garant de cet héritage centenaire.

Avec la bénédiction constante de Tivaouane, le Gamou annuel de Gankette demeure un moment de communion, de ressourcement et de rappel, réunissant la famille tidiane du Walo autour du modèle parfait qu’est le Prophète Mouhamad (psl). Se rendre à Gankette, c’est refaire son âme et son corps, s’inscrire dans la longue chaîne des croyants convaincus de la promesse divine.

Gloire à Seydil Hadji Malick Sy (rta), initiateur de ce Gamou, boussole spirituelle pour des générations entières, et hommage à Gankette, terre de mémoire, de foi et de transmission.

BKD…